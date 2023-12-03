قصة زيارة البابا تواضروس لمريضة محجبة في الإسكندرية.. «هي دي مصر»

تفاعل العديد من المصريين مع صورة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خلال اطمئنانه على مريضة محجبة، على هامش افتتاحه مستشفى الأنبا تكلا بالإسكندرية، أمس.

نُشرت صورة البابا تواضروس ضمن مجموعة من الصور عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلا أن تلك الصورة بالتحديد لاقت تفاعلًا كبيرًا، وجرى تداولها بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان: «هي دي مصر».

عكست الصورة المتداولة لسيدة محجبة تتلقى الرعاية الصحية في مستشفى كنسية، ويطمئن على صحتها بابا الإسكندرية مدى المحبة والتآخي في مصر، التي ظهرت جلية من لغة الجسد بين الاثنين.

قصة زيارة البابا تواضروس لسيدة مريضة محجبة

كشف القمص إبرام إميل، الوكيل البابوي في الإسكندرية الذي رافق البابا تواضروس خلال تلك الزيارة، لـ«الوطن» كواليس تلك الصورة، قائلا: «البابا حرص على زيارة المرضى في المستشفى، مسيحيين ومسلمين، ودعا لهم بالشفاء وتمنى لهم الصحة الجيدة، وسألهم عن أي احتياجات يمكن تقديمها لهم، والردود كانت كلها امتنان وشكر وهو ما ظهر جليًا في الصور التي عكست تلك المحبة».

7 مستشفيات كنسية في الإسكندرية

وأكّد الوكيل البابوي في الإسكندرية، أنّ مستشفى الأنبا تكلا الذي جرى افتتاحه أمس، لا يهدف للربح، من ضمن 7 مستشفيات كنسية؛ لتقديم الخدمة الطبية للمجتمع السكندري، بأسعار مناسبة للمواطنين.

رؤية المستشفيات الكنسية

وأشار إلى أنّ المستشفيات الكنسية باختلاف أحجامها تتبع رؤية واحدة وضعها البابا تواضروس الثاني منذ عام 2019، وجميعهم يتبعون الأمانة العامة للمستشفيات التابعة للكنائس في الإسكندرية.

المسلمون يثقون في المستشفيات الكنسية

وأوضح أن تلك الرؤية تتمثل في خدمة المجتمع بكل طوائفه بكفاءة طبية عالية المستوى وبأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن الإخوة المسلمين يثقون في المستشفيات الكنسية نظرًا لجودتها، وهو ما انعكس في تلك الصورة التي جرى تداولها خلال افتتاح البابا تواضروس الثاني للمستشفى.