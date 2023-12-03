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من الموبايل.. 5 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

كتب:

أحمد أبوضيف
10:16 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات رئاسة الجمهورية

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من الاستفسارات التي يبحث عنها المواطن حول الانتخابات الرئاسية، أبرزها كيفية البحث من «الموبايل» عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

حددت الوطنية للانتخابات، عدة خطوات يمكن للمواطن تطبيقها للاطّلاع على موقع اللجنة الانتخابية الخاصة بهم.

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال كتابة الرقم القومي:

  1. الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال «الرابط» المخصص لذلك، سواء بواسطة الموبايل الشخصي أو اللاب توب أو جهاز الحاسب الآلي. 
  2. الضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي.
  3. الدخول بعد ذلك على كتابة الرقم القومي الخاص بك، المُكون من 14 رقمًا.
  4. اضغط على استعلم.
  5. بعد ذلك يظهر أمامك الموقف الانتخابي، ومكان اللجنة الانتخابية وتاريخ التصويت واسم المدرسة والحي والشارع والمنطقة الموجودة بها المدرسة، ورقم المواطن في الكشوف الانتخابية.

انتخابات رئاسة الجمهورية 

وتواصل سفرات مصر في الخارج بمختلف الدول العربية  الأجنبية استقبال الناخبين للتصويت على الانتخابات الرئاسية 2024، مسخرة كافة الإمكانات للناخبين.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.