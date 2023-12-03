من الموبايل.. 5 خطوات لمعرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أجابت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من الاستفسارات التي يبحث عنها المواطن حول الانتخابات الرئاسية، أبرزها كيفية البحث من «الموبايل» عن اللجنة الانتخابية بالرقم القومي.

حددت الوطنية للانتخابات، عدة خطوات يمكن للمواطن تطبيقها للاطّلاع على موقع اللجنة الانتخابية الخاصة بهم.

طريقة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية، طريقة معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال كتابة الرقم القومي:

الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال «الرابط» المخصص لذلك، سواء بواسطة الموبايل الشخصي أو اللاب توب أو جهاز الحاسب الآلي. الضغط على استعلم عن موقفك الانتخابي. الدخول بعد ذلك على كتابة الرقم القومي الخاص بك، المُكون من 14 رقمًا. اضغط على استعلم. بعد ذلك يظهر أمامك الموقف الانتخابي، ومكان اللجنة الانتخابية وتاريخ التصويت واسم المدرسة والحي والشارع والمنطقة الموجودة بها المدرسة، ورقم المواطن في الكشوف الانتخابية.

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