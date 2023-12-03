متحدث الصحة بغزة: 316 شهيدا إثر جرائم الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الماضية

أعلن أشرف القدرة المتحدث باسم الصحة في غزة، سقوط 316 شهيدًا إثر جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى استشهاد 281 من الكوادر الطبية بالقطاع في العدوان الإسرائيلي.

الاحتلال الإسرائيلي يستجوب الكوادر الطبية

وأضاف المتحدث باسم الصحة في قطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية» أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستجوب أعضاء الكوادر الطبية في القطاع تحت التعذيب، مؤكدًا أن 4 مستشفيات كبرى فقط تعمل بجنوب القطاع.

وأكّد «القدرة»، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم الأسلحة المحرمة دوليًا في استهداف القطاع.