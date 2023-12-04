الصور الأولى لسيارة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور بعد الحادث.. عاجل

رحل عن عالمنا اليوم الفنان الكبير والقدير أشرف عبد الغفور عن عمر 81 عامًا، إثر حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وذلك بعد اصطدام سيارة أخرى به من الخلف أدت إلى تحطم الجزء الخلفي من سيارته واختلت عجلة القيادة مما أدى لارتطامه بالرصيف.

وتوضح الصور التي نُشرت لسيارة الفنان أشرف عبد الغفور، أن السيارة مُهشمة بشكل كبير من الجزء الخلفي والأمامي، ناحية الكرسي بجوار السائق، لكن وربما كما تقول التقديرات الأولى أن سبب الوفاة ليس من الحادث فقط ربما لم يتحمل الفنان الراحل وهل الموقف.

وكشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، في واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، نتيجة حادث تصادم، بطريق الواحات بالجيزة، عن مفاجأة كبيرة، لافتة إلى أن وراء الواقعة «فنان تشكيلي» شاب في العقد الرابع من عمره.