تفاصيل جناح مجمع الصناعات الهندسية بـ«إيديكس 2023»

استعرض اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، مدير المركبات، تفاصيل جناح مجمع الصناعات الهندسية، قائلا إنّ الجناح يضم 12 مركبة مدرعة منها 8 بالعرض الخارجي و4 بالعرض الداخلي، متابعا أنّ تصميم المركبات جرى في مجمع الصناعات الهندسية.

وأضاف «الشيخ»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض «إيديكس 2023»، أنّ تصميم المركبات راعى تنوع المواصفات الفنية والتكتيكية بما يتواءم مع المتطلبات المختلفة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ جميع المركبات مزودة بمنصات إطلاق ذاتية الحركة مثبت عليها رشاشات بأعيرة مختلفة وكذا أجهزة رؤية ليلة.

وتابع: «جرى إنتاج المركبات بالقدرات التصنيعة بمجمع الصناعات الهندسية بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع».