الرئيس السيسي يتفقد أول راجمة صواريخ بمصر «رعد 200» في «إيديكس 2023»

تفقد الرئيس السيسي، منذ قليل، أجنحة المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، وخلال الجولة تفقد الرئيس 59 منتجا و6 منتجات في الساحة الخارجية و53 منتجا داخليًا، من بينها منظومة كهروبصرية تم تزويدها بكاميرات نهارية وحرارية حتى مدى كاشف 5 كيلومترات، ثم يليها منظومة الطائرات الهدفية عرابي، والتي تستخدم في قيادة القوات الجوية لتدريب الأطقم على المدى القصير والمتوسط، ثم مراكز قيادة كتائب الرادار والصواريخ المسؤولة عن تجميع البيانات ودفعها للمستوى الأعلى.

كما تفقد الرئيس السيسي بعض أنواع الأسلحة الصغيرة والمتوسطة وذخيرتها، وكذلك قاذف القنابل الأحادي والسداسي والمتعدد، وكذلك الرشاش المتعدد 76251، والوقود الصاروخي والعبوات الدافعة لبعض الأعيرة.

وكان من أهم المنتجات المصرية بالتعاون مع أكبر شركة لإنتاج الصلب في مصر، وهو الصلب المدرع، يتم إنتاجه بسمكات من 4 مل حتى 15 مل بمستويات حماية من 762 فى 39 حتى 762 فى 54، كما أن أول مركبة مدرعة تستخدم هذا الصلب فى مصر هى النسخة الثانية من سيناء 200، والتى تم تعديل بعض مواصفاتها طبقًا لمطالب سلاح المشاة فى القوات المسلحة.

وأُعلن عن أول راجمة صواريخ في مصر وهي رعد 200، وتلك المركبة تم تصميمها وتصنيعها بأيادي مصرية خالصة في الإنتاج الحربي، ومزودة بمحرك 385 حصانًا، وتحمل قاذف صواريخ 122 مل، كما يتم التحكم داخليًا من الكابينة كهربائيًا، كما أنّ نظام الرماية أحادي أو بنظام الرشقات، كما أن الكابينة مكيفة، وتم تجربتها المسير عليها بنجاح، وتم تجربة رماية.