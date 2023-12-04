الرئيس السيسي يتفقد منصة المنتجات الإماراتية بمعرض «إيديكس 2023»

قالت منى أحمد الجابر رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، إن المشاركة في معرض «إيديكس 2023» تؤكد الأخوة والعلاقات المتينة بين مصر ودولة الإمارات العربية.

المشاركة بـ 159منتج بمنصة الامارات بـ «إيديكس 2023»

ورحب أحد الإماراتيين، خلال افتتاح المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية «إيديكس 2023»، بالرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصة شركة إيدج للشركات الإماراتية المشاركة بمؤتمر إيديكس 2023، خلال جولة تفقدية قام بها الرئيس، مشيرا إلى أنه تمت المشاركة بـ159 منتجا منها 77 منتجا جاهزا، و82 منتجا قيد التطوير.

المنتجات بمنصة الامارات بـ«إيديكس 2023»

وأشار إلى أن المنتجات تتنوع ما بين قنابل موجهة ومسيرات والأسلحة الخفيفة وغيرها، لافتا إلى أنه تم الوصول إلى مستوى عال من الجودة والدقة بالصناعات الدفاعية.