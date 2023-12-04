مدير المركبات: «تمساح 6» الأحدث بمجمع الصناعات الهندسية

قال اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، مدير المركبات، إن المركبة «تمساح 3» تم تصميمها بالتعاون مع شركة شركة «AM General » الأمريكية على «شاسيه هامر 4 في 4» وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 6 فرد.

وأضاف «الشيخ»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض «إيديكس 2023»، أن المركبة تمساح 4 صممت بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه مرسيدس 4 في 4 وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 8 أفراد.

وتابع: «المركبة شيربا مصرية الصنع تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسيه رينو 4 في 4 وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 6 فرد».

وواصل: «المركبة تمساح 6 تعد أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسيه نافيستار وتحقق مستوى حماية حتى br7».