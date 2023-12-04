مدير المركبات: «تمساح 6» الأحدث بمجمع الصناعات الهندسية
كتب:
يارا أشرف
10:33 ص | الإثنين 04 ديسمبر 2023
اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ
قال اللواء أركان حرب عصام عبدالخالق الشيخ، مدير المركبات، إن المركبة «تمساح 3» تم تصميمها بالتعاون مع شركة شركة «AM General » الأمريكية على «شاسيه هامر 4 في 4» وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 6 فرد.
وأضاف «الشيخ»، خلال كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح معرض «إيديكس 2023»، أن المركبة تمساح 4 صممت بالتعاون مع شركة مرسيدس الألمانية على شاسيه مرسيدس 4 في 4 وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 8 أفراد.
وتابع: «المركبة شيربا مصرية الصنع تم تصميمها بالتعاون مع شركة فرنسية على شاسيه رينو 4 في 4 وتحقق مستوى حماية باليستية BR6، وعدد الطاقم 6 فرد».
وواصل: «المركبة تمساح 6 تعد أحدث ما تم تصميمه بمجمع الصناعات الهندسية، والتي تم تصميمها بالتعاون مع شركة أمريكية على شاسيه نافيستار وتحقق مستوى حماية حتى br7».