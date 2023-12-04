برلماني يثمّن حرص المصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية

اعتبر السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، المشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، دليل قاطع على دعم المصريين بالخارج للدولة المصرية، كما ثمّن الحرص الكبير والمشاركة الواسعة من أبناء مصر بالخارج وإعلان تأييدهم ودعمهم للرئيس السيسي.

ووجّه شمس الدين في بيان، التحية والتقدير لجميع سفراء مصر والبعثات الدبلوماسية بالقنصليات والسفارات ومقار الانتخابات المعلنة للمصريين بكل دول العالم، على جهودهم الناجحة لتقديم جميع التيسيرات للمصريين بالخارج على اتخاذ جميع الإجراءات لتيسير مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأكد أنّ المصريين في الخارج وعددهم 14 مليون مصري، أصبحوا بمثابة سفراء للوطن بالخارج، وقدّموا الكثير من الدعم والمساندة للاقتصاد الوطني ولبلدهم.

واعتبر النائب، أنّ المشاركة الكبيرة واحتشاد المصريين بالخارج في هذه الانتخابات، دليل قاطع على الوعي الكبير الذي يتمتع به أبناء مصر في الخارج، ليؤكدوا للعالم كله استمرار دعمهم وتأييدهم لمصر وللرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الانتخابات، موجّها التحية والتقدير للمصريين بالخارج لحرصهم على رفع علم مصر وصور الرئيس السيسي خلال مشاركتهم في الانتخابات في التوقيت المهم الذىي مر فيه الدولة المصرية والشرق الأوسط والعالم بأحداث جسام تتطلب التكاتف والتلاحم والمشاركة من أجل وطن آمن ومستقر.