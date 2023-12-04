«البيئة»: تأخر المجتمع الدولي في مواجهة أزمتي اللاجئين والمناخ سيفاقم المشكلات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنّ تعقيدات المناخ واللاجئين تسير في مسار متزايد، ما يؤدي إلى زيادة مخاطرهما بشكل متبادل ومشترك، وزيادة مسؤوليات وأعباء البلدان المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال حلقة نقاشية رفيعة المستوى حول «مبادرة مترابطة اللاجئين والمناخ.. الطريق إلى الأمام»، أنّ ذلك يؤدي إلى إضعاف تأثير جهود المجتمع الدولي لمواجهة هاتين الظاهرتين، مشيرة إلى أنّ تأخر التدخل المناسب من جانب المجتمع الدولي سيؤدي إلى تفاقم وتعميق التداعيات السابقة ويزيد من صعوبة التصدي لها.

وأوضحت فؤاد، أنّ برنامج الانتقال العادل الذي وضعه مؤتمر المناخ COP27، يهدف إلى وضع حلول عملية لتحقيق انتقال عادل، ما يتطلب مضاعفة التمويل اللازم لمساعدة البلدان على التكيف.

وأشارت الوزيرة إلى مشاركتها أمس في أول مائدة مستديرة وزارية سنوية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل، والتي تعقد ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP28، حيث حثت على أهمية العمل على خلق فرص عمل جديدة تنناسب مع التحول الذي سيحدث، والعمل على مزيد من السياسات والإجراءات لمساعدة تلك الدول على مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن هذا التحول.