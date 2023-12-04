تشكيل لجنة لمتابعة استعداد جامعة المنوفية للانتخابات الرئاسية

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لجنة لمتابعة استعداد الجامعة للانتخابات الرئاسية، بكليات ووحدات الجامعة، بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء اللجنة المعنين.

وأكد «القاصد» أنّ الجامعة لها دور مهم لا يقل عن الأجهزة التنفيذية، مشيرا إلى اتخاذ كل الإجراءات اللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، للاستعداد للانتخابات بوحدات ومستشفيات الجامعة ومعهد الكبد القومي، بالإضافة إلى توفير أماكن للإعاشة بنزل الشباب والمدن الجامعية.

المشاركة الإيجابية في الانتخابات

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، من جانب أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، مضيفًا أنّ الجامعة بها أكثر 12 ألف موظف و4 آلاف عضو هيئة تدريس و80 ألف طالب وطالبة، موضحًا أنّ الجامعة أعدت خطة متكاملة لتيسير عملية ااتصويت في انتخابات الرئاسة.

وأضاف أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تؤكد تعزيز الانتماء للوطن، إذ إنّ المشاركة الفعالة تسهم في بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على الوطن ومقدراته، وتعبر عن وعي المواطن بأهمية الاستحقاقات الانتخابية باعتبارها واجب وطني، مؤكدًا ضرورة نقل الخبرة وتوعية الآخرين بأهمية المشاركة الإيجابية والتماسك بوحدة الصف والاصطفاف خلف مؤسسات الدولة.

توفير الرعاية الطبية للحالات الطارئة

وأكد جاهزية المستشفيات الجامعية ومعهد الكبد القومي بالجامعة، لتوفير الرعاية الطبية واستقبال الحالات الطارئة التي تحتاج إلي رعاية عاجلة في أثناء فترة الانتخابات.

وتناول الاجتماع، دور الجامعة وما تستطيع تقديمه لمنسوبي الجامعة كافة، للمساعدة في التوعية بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتوفير وسائل الانتقال إلى اللجان الانتخابية كنوع من المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني.