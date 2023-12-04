«دفاع النواب»: «إيديكس 2023» فرصة ذهبية لعرض المنتجات العسكرية المصرية

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنّ معرض إيديكس الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف العوضي أنّ المعرض هو الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية، ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية، البحرية، الجوية).

وأشار العوضي إلى أنّ المعرض يأتي في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية على أرض جمهورية مصر العربية.

وأوضح العوضي أنّ المعرض فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ويأتي لفتح آفاق جديدة من التعاون بين مصر ومختلف دول العالم في مجال الصناعات العسكرية.

وأضاف العوضي أنّ المعرض أصبح مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم.

وأكد العوضي أنّ المعرض بمثابة تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في الدفاع والتسليح على مستوى العالم، مضيفا أنّ هناك إقبالا شديدا من الشركات للمشاركة في الدورة الثانية للمعرض، والذي انعكس على نسبة الحجوزات والمساحات المتاحة بشكل كبير.