«تعليم القاهرة» تنظم معرضا لذوي الهمم في مركز الطفل للحضارة

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، وضمن مبادرة «اتكلم هنسمعك» لدعم ومساندة ذوي الإعاقة، معرض المشغولات اليدوية لذوي الهمم بدعوة مدارس ذوي الهمم، لعرض مشغولاتهم اليدوية بمركز الطفل للحضارة والإبداع.

معرض المشغولات اليدوية

وقال أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، إنّ أكثر ما يميز الاحتفالية أنّ معرض المشغولات اليدوية من إنتاج طلاب ذوي الهمم يعرضون فيه مهاراتهم وأعمالهم الفنية المختلفة، إضافة إلى عقد ورش عمل للفنون التشكيلية يشارك بها جميع الطلاب في الاحتفالية، حيث يضم مجموعة من الأشغال الفنية والحرفية واليدوية من صنع ذوي الهمم، وتشمل الرسم والنحت.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى تقديم الخدمات التدريبية والتأهلية والفرص المتكافئة لذوي الهمم.