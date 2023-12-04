عضو بـ«الشيوخ» تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم: إعلاء لصوت الإنسانية

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انعقاد فعاليات مبادرة «شباب من أجل إحياء الإنسانية» لمنتدى شباب العالم يعكس الإدراك الواعي لمقتضيات الوضع العالمي والسعي للتعاطي معه من أجل تحقيق السلام العالمي.

وأشارت إلى أن انعقاد المنتدى من قلب شرم الشيخ له دلالة مهمة في تأكيد مكانتها كمدينة السلام الأولى بالمنطقة، والمبادرة تمثل خطوة جادة في ترسيخ القواعد البناءة في وجدان الشباب بداية من حماية ضحايا الحروب والنزاعات في كل مكان دون النظر لعرق أو جنس أو دين، وتأكيد مفاهيم حقوق الإنسان والتي لابد وأن تكون للجميع دون تفرقة.

وأشارت إلى أن فعاليات منتدى شباب العالم لم تكن بمنأى عما تشهده الأراضي الفلسطينية من استمرار لمخططات الإبادة والتهجير، والتي تعد انتهاك لكل قواعد الإنسانية وكانت حاضرة بقوة على مائدة المناقشات.

وأكدت أن تلك المبادرة تتكامل مع تركيز القيادة السياسية الدائم في خطابها الإقليمي والدولي على مبدأ السلام العادل بإنهاء الصراعات والعمل من أجل إرساء التنمية والتعمير.

ونوهت بأنه يجرى عقد جلسات تفاعلية وورش عمل وزيارات متعددة بهدف توحيد الجهود الدولية والشبابية في مواجهة التحديات الحالية إيمانًا بأن السلام يجب أن ينال استحقاقاته، وقد آن للحرب أن تضع أوزارها بنبذ العنف والتطرف ورفض ازدواجية المعايير في الصمت عن القتل المتعمد للمدنيين وبالأخص في الحروب ودفع سبل الأمان والسلام.

مبادرات منتدى شباب العالم

وأضافت أن هذه المبادرة وفعالياتها تأتي ضمن ضمن مبادرات منتدى شباب العالم في نسخته الخامسة والاستثنائية؛ والتي تنفذ عوضًا عن تنظيم المنتدى في شكله المعتاد، مشددة أن مصر دائما سباقة في مد يد السلام والاستقرار بالمنطقة، ما تستكمل تلك المبادرة بدعوة عقلاء العالم للتحرك العاجل والفوري نحو التنسيق وتضافر الجهود لحماية المدنيين في جميع الحروب سواء في أحداث غزة أو غيرها من الحروب في العالم.