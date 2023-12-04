برلماني: معرض إيديكس فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات

قال اللواء أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن معرض إيديكس 2023 فرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

حضور أكثر من 400 عارض

وأضاف أن المعرض هذا العام شهد حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم، لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية والزائرين لهذا المعرض الذي يحظى بشهرة عالمية في ذلك المجال، وحرصت العديد من كبرى الشركات المصنعة للمعدات العسكرية فى العالم على تأكيد مشاركتها كجهات راعية لمعرض إيديكس 2023.

أنظمة الصواريخ

وأوضح أن المعرض يضم عددا من كبرى الشركات المتخصصة في كل المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن، وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناة السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والاتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من القطاعات، ما يوفر فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في مختلف المجالات من خلال المعرض.