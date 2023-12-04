«السياحة» تشارك في معرض EDEX 2023 الدولي للترويج للمقصد المصري

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مشاركتها في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023، والذي يُقام تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

المعرض يقام كل عامين

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 يُقام كل سنتين بمشاركة أكثر من 400 شركة من جميع أنحاء العالم.

إلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري

وبدورها، قالت إيمان عبدالرحمن، مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بهيئة تنشيط السياحة، إن الهيئة تشارك في هذا المعرض بجناحين مزودين بالمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية وما تتمتع به من تنوع وثراء في منتجاتها وأنماطها ومقوماتها السياحية والأثرية، بالإضافة إلى شاشات لعرض الأفلام الترويجية التي أنتجتها الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري، هذا بالإضافة إلى تقديم الهدايا التذكارية والمواد الدعائية على زائري الجناح، مشيرة إلى أن مشاركة الهيئة تأتي في إطار حرصها على الاستفادة من الأحداث الدولية التي تقام بمصر أو في الخارج لإلقاء الضوء على المقصد السياحي المصري.