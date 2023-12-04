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«العربية للتصنيع»: الإعلان عن أنظمة دفاعية مصرية جديدة في إيديكس 2023

كتب:

محمد مجدي
06:46 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
«العربية للتصنيع»: الإعلان عن أنظمة دفاعية مصرية جديدة في إيديكس 2023

وضعت الهيئة العربية للتصنيع هدفا واضحا من خلال  مشاركتها في فعاليات معرض الصناعات الدفاعية إيدكس 2023، يتمثل في تعزيز التعاون، والتوسع في الشراكات مع  كبرى المؤسسات والشركات العالمية، في مجال الصناعات الدفاعية، حيث أوضح اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع خلال فعاليات اليوم الأول للمعرض أن الهيئة تستهدف التوسع في التعاقدات الخارجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وتقديرا لمكانة مصر الإقليمية والدولية، حرصت العديد من الوفود الرسمية للدول الشقيقة والصديقة المشاركة في فعاليات معرض إيدكس 2023 علي تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع ومنها زيارات كل من وزير دفاع جمهورية الكونغو، ووزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو ورئيس أركان الجيش الزيمبابوي ورئيس أركان الجيش بدولة قطر، ورئيس أركان  الجيش بجمهورية اليمن.

ووفد عسكري باكستاني رفيع المستوي، الذين أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة الجديدة المتنوعة في كافة الصناعات الدفاعية. ومنها الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات  بالتعاون مع شركة داسو الفرنسية.

كما قام اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع بتفقد جناح شركة زيد العالمية العمانية، مؤكدا اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع شركة زيد العالمية في الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

كما تم إجراء مباحثات وتوقيع اتفاق مع شركة Square Tech لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية وفقا لأحدث نظم التصنيع الرقمي.

وفي إطار تعزيز فرص الإستثمار تم بحث التعاون مع شركة إيدج الإماراتية التابعة لمجلس توازن الإماراتية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.