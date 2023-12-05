مصريون بالخارج لمواطني الداخل: «لازم نشارك بقوة في التصويت بالانتخابات»

عقب الانتهاء من العرس الديمقراطي بإعلان نهاية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، تستعد كافة المحافظات على مستوى الجمهورية للتصويت في الداخل، أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، وبعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري، وجه عدد كبير من أبناء الجالية المصرية في الخارج رسائل لأبناء الداخل، أكدوا فيها ضرورة المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد الإقبال الكبير والحشود التي شاركت في العرس الديمقراطي بالخارج.

حملة مواطن تطالب بالمشاركة القوية

وطالب محمود عشيش مسؤول حملة مواطن في الدول العربية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشعب المصري بالمشاركة بطل قوة في الانتخابات الرئاسية في الداخل، مؤكداً أن كل المؤامرات التي تحاك ضد الوطن تستدعي المشاركة بكل قوة لدحر هذه المؤامرات، مشيرا إلى أن الانتخابات في الخارج كانت نموذجا ضرب به المصريين أروع الأمثلة في حب الوطن.

المصريون في أوروبا: الشعب المصري دائما يشارك بقوة

وقال إكرامي هاشم أحد أعضاء الجالية المصرية في إيطاليا، في تصريحات خاصة ل الوطن، أننا اعتدنا علي الشعب المصري أن يقف بكل قوة مع الدولة المصرية، مطالبا جموع الشعب بضرورة المساكرةغ بكل قوة في الانتخابات الرئاسية.

وأشارت سحر رمزي عضو إتحاد الجالية المصرية في هولندا، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن المصريين فث الخارج ضربوا أروع الأمثلة في المشاركة بكل قزة في الانتخابات الرئاسية في كل دول العالم، مضيفة أنها تثق في الشعب المصري أنه سيشارك بكل طوائفة في العرس الديمقراطي في الدخل لتكتكل الصورة المميزة للشعب المصري الذي دائما ما يكون حريص علي الدولة المصرية.