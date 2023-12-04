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لحظة استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمبنى المحكمة وسط غزة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:25 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
مبنى محكمة غزة بعد إصابته في قصف للاحتلال الإسرائيلي

مبنى محكمة غزة بعد إصابته في قصف للاحتلال الإسرائيلي

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المستمرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ليرتكب جرائم حرب وإبادة جماعية، آخرها قصف مبنى المحكمة في مدينة غزة، اليوم الاثنين، مما أدى إلى تدمير المبنى المكون من خمسة طوابق.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تفجير مبنى المحكمة في وسط قطاع غزة، ليتحول المبنى إلى ركام في لحظات معدودة، ويغطي الغبار المكان بأكمله.

أبرز المعلومات عن مبنى محكمة غزة 

- تم افتتاح المبنى في عام 2018 بعد عملية بناء استمرت عامين.

- تكلف بناء المبنى، بتمويل قطري، حوالي 11 مليون دولار، بحسب مصادر في غزة.

- تم تخصيص قاعة لكل محكمة، وللمراجعين أماكن استراحات وانتظار.

الاحتلال الإسرائيلي يدمر 103 مبان حكومية

وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية في قطاع غزة، التابعة للفصائل الفلسطينية، إن إسرائيل دمرت 103 مبان حكومية في جميع أنحاء القطاع، بقصف مباشر وألحقت أضرارا بنحو 270 مدرسة، و183 مسجداً، وثلاث كنائس، منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

كما أكدت وزارة الصحة في غزة إنه تم أيضا إخراج 56 عيادة و20 مستشفى من الخدمة.

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