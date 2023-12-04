مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته تجاه غزة

أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، بذل كل ما في وسعه لإعادة الأمريكيين المحتجزين في غزة، حسبما أوردت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، مساء الاثنين.

واشنطن تواصل الضغط لتقديم المساعدات إلى غزة

ودعا «سوليفان»، المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات الإنسانية تجاه غزة، مشيرًا إلى أنه ما زال يناقش سبل إحراز تقدم على صعيد ملف المحتجزين، كما أن واشنطن ستواصل الضغط من أجل تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة للنازحين حتى يحتموا به.

وأعرب «جوتيريش»، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بتجنب أي تصعيد في القطاع.