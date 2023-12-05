عاجل.. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية.. ضم موديست واستبعاد عبد القادر وصلاح محسن

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية التي تقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

قائمة الأهلي في كأس العالم للأنديةوجاءت قائمة الأهلي المختارة للمشاركة في نهائيات كأس العالم على النحو التالي: « محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، وعلى معلول، وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق وعمرو السولية، وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية، وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، وأنتوني موديست ومحمود عبدالمنعم كهربا وبيرسي تاو.

وتم استبعاد، صلاح محسن وأحمد عبدالقادر، وكريستو، ومصطفى مخلوف من القائمة بجانب رضا سليم ومتولي وكريم نيديفيد.

الأهلي يبدأ مشواره من الدور الثانيويبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية المقامة في السعودية من الدور الثاني، وذلك يوم الجمعة 15 ديسمبر الجاري، بمواجهة الفائز من اتحاد جدة السعودي مستضيف البطولة أمام أوكلاند سيتي النيوزيلاندي.

مشاركات الأهلي في كأس العالم للأنديةويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي بعد مشاركته في البطولة آخر 4 سنوات، وهو ثاني أكثر الأندية تأهلًا للبطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الذي يشارك 11 مرة في البطولة.

وحصد الأهلي على 3 ميداليات في البطولة، بعد حصد الميدالية البرونزية أعوام 2006 على حساب كلوب أمريكا المكسيكي وعام 2020 على حساب بالميراس البرازيلي و2021 على حساب الهلال السعودي.