الفصائل الفلسطينية تقصف آلية للاحتلال قرب مخبز العودة شرقي خان يونس

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأنّ الفصائل الفلسطينية، أعلنت قصف آلية للاحتلال قرب مخبز العودة شرقي خان يونس.

وفي سياق متصل، قصفت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجد الاستقامة، ودمرت 4 منازل بشكل كامل شرقي خان يونس.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في أثناء اقتحام جنود الاحتلال الإسرائيلي لمخيمي بلاطة وعسكر الجديد، جنوب شرقي نابلس شمال الضفة الغربية، وأحياء غرب المدينة.