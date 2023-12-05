لماذا حذفت إسرائيل تقارير إصابة جنودها بـ بكتيريا الشيغيلا في قطاع غزة؟

في الوقت الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما واسعا ضد المدنيين بقطاع غزة، خرجت تقارير من تل أبيب نشرها موقع إسرائيلي تتحدث عن تفشٍ خطير لبكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال داخل قطاع غزة، الأمر الذي تناقلته وسائل الإعلام بشكل كبير؛ لتحذف الصحيفة العبرية التفاصيل فضلا عن تكتم شديد بشأن عدد الإصابات داخل المستشفيات الإسرائيلية.

انتشار بكتيريا الشيغيلا في قطاع غزة

وبداية القصة، تعود لنشر صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تقريرًا أن بكتيريا الشيغيلا ظهرت بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد أدى ذلك إلى ظهور عدد كبير من حالات الإسهال والأمراض المعوية، مما أثار مخاوف بشأن الظروف التي يتم فيها تخزين الإمدادات الغذائية للجنود.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية، إلى أن جنود الاحتلال، الذين شاركوا بنشاط في العدوان على قطاع غزة، يتلقون تبرعات غذائية من الإسرائيليين وسط مزاعم أن ظروف التخزين السيئة ربما أدت إلى تفشي بكتيريا الشيغيلا، مما تسبب في التهاب المعدة والأمعاء والحمى بين الجنود.

حذف تقارير الإصابات

وبعد ساعات من نشر تقارير الإصابة، حذفت صحيفة يديعوت أحرونوت» التقرير لأسباب غامضة، خاصة ومع تأكيد الدكتور تال بروش، مدير وحدة الأمراض المعدية في مستشفى أسوتا في أشدود، على العواقب العملية لهذه التفشيات، حيث ويصبح الجنود المصابون بأعراض حادة، بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة والإسهال المتكرر، غير صالحين للقتال.

زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، يشير إلى انتشار التقرير الخاص انتشار بكتيريا الشيغيلا في قطاع غزة مثل النار كالهشيم في الصحف العربية والعالمية، مما جعل الصحيفة التي قامت بنشر التقرير بحذف ما جاءت به بضغوط من الجهات الأمنية الإسرائيلية، مرجحا أن لأن يمثل ضرارا كبيرا للعدوان حيث ضرب معنويات جيش الاحتلال الإسرائيلي وانتشار الخوف الذي من شأنه يقلل عزيمة جنود الاحتلال، خاصة مع إسناد هذا المرض لأطعمة يتناولها الجيش.

الأمر الثاني المتعلق بحذف الخبر، هو مراقبة المجتمع الإسرائيليعن كثب للعمليات الحربية، مع وجود أهالي للجنود الذين يشنون هجوما مما يثير خوف بشأنهم، وبجانب ذلك السخرية التي يلقها قوات الاحتلال عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صورة قوات جيشه الذي يرتعب في قطاع غزة ومصاب بالإسهال نتيجة بكتيريا الشيغيلا.

ما هي بكتيريا الشيغيلا؟

وبكتيريا الشيغيلا التي تسبب إصابات بين جنود الاحتلال في قطاع غزة هي عدوى تسمى بداء الشيغيلات، ويمكن أن تنتشر بسهولة من شخص إلى آخر، ولا يتطلب الأمر سوى كمية صغيرة منها للتسبب في المرض، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية «cdc».

وحول طرق الإصابة بتلك البكتيريا، يمكن عن طريق:

- لمس الأسطح، مثل الألعاب، وتجهيزات الحمامات، وطاولات التغيير، الملوثة ببكتيريا الشيغيلا من شخص مصاب بالعدوى.

- رعاية شخص مصاب بالعدوى، بما في ذلك التنظيف بعد استخدام الشخص للمرحاض.

- تناول الأطعمة المحضرة من قبل شخص مصاب بعدوى الشيغيلا.

- ابتلاع المياه التي تسبح فيها أو تلعب فيها، مثل مياه البحيرة أو مياه حمام السباحة المعالجة بشكل غير صحيح.