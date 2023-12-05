«الصحة الفلسطينية»: نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 216%

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 216% نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، إنّ 60% من البنية التحتية دُمرت بالكامل، وأعني بالبنية التحتية المساكن، فهناك نحو 60 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، و240 ألف دُمرت جزئيا، أي أنّ هناك أكثر من 60 ألف عائلة لم يعد لديها بيت أو جدران تحتمي بها، رغم أنّه من حقوق الإنسان العيش في بيت.