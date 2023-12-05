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«الصحة الفلسطينية»: نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 216%

كتب:

هانى حسن
12:40 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية

مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أعلنت أنّ نسبة الإشغال في مستشفيات غزة بلغت 216% نتيجة استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي واستهداف المدنيين. 

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، إنّ 60% من البنية التحتية دُمرت بالكامل، وأعني بالبنية التحتية المساكن، فهناك نحو 60 ألف وحدة سكنية دُمرت بالكامل، و240 ألف دُمرت جزئيا، أي أنّ هناك أكثر من 60 ألف عائلة لم يعد لديها بيت أو جدران تحتمي بها، رغم أنّه من حقوق الإنسان العيش في بيت.

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بقلم هانى حسن