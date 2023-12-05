استشهاد شاب بعد تفجير الاحتلال الإسرائيلي باب منزله شمال القدس

كشفت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، إذ فجرت باب منزل في مخيم قلنديا، مما أسفر عن استشهاد شاب واعتقال شقيقة صباح اليوم الثلاثاء.

استشهاد شاب بتفجر باب منزله

وبحسب المعلن فإن باستشهاد الشاب واعتقال شقيقه صباح اليوم الثلاثاء، في مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، يرتفع عدد الشهداء إلى 6 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عامًا) من قلنديا شمال القدس خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

قصة استشهاد الشاب من القدس

وأفاد شهود وعيان، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد مناصرة بشكل عنيف وقامت بتفجير باب المنزل الذي كان يقف خلفه الشهيد استعدادا لفتح الباب لقوات الاحتلال التي فجرت باب المنزل بقنبلة تسببت بتفتيت جسده، واعتقل الاحتلال شقيقه عبد الله قبل أن ينسحب.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت خلال اقتحامها للعديد من المنازل، وكان الشاب علي علقم، قد استُشهد يوم أمس برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم قلنديا وتكسير محتويات منزله.

وباستشهاد الشاب مناصرة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 468، بينهم 260 شهيدا منذ السابع من أكتوبر الماضي.