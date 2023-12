ماذا ينتظر القدس المحتلة في عيد الأنوار اليهودي؟

خلال يومين يبدأ موسم آخر الأعياد اليهودية لهذا العام وهو عيد الحانوكاة أو «الأنوار» الذي يتزامن سنويًا مع تقييد كبير على دخول الفلسطينيين إلي المسجد الأقصى، فضلا عن ممارسة الكثير من الصلوات التلمودية داخل حرم الأقصى، وإقامة رقصات استفزازية في حواري المدينة القديمة للمدينة المقدسة.

هو أحد أهم وآخر الأعياد اليهودية في العام، يتم خلاله إضاءة الشموع لمدة 8 أيام والذي يكون احتفال بذكرى انتصار الحشمونيين في التمرد ضد الإغريق، حيث تقول الأسطورة اليهودية أن الحشمونيين دخلوا الهيكل المزعوم فلم يجدوا سوي علبة ويت صغيرة لإعادة الشمعدان، وقام الله بمعجزة حيث استمر الضوء لمدة 8 أيام، ويبدأ الاحتفال لهذا العام في الثامن من ديسمبر الجاري.

بدأ الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة الاستعداد للاحتفال عيد الأنوار من خلال نصب الشمعدانات «رمز العيد»، كما أضاء سور القدس بشعاره، فضلا عن توقع اقتحامات متكررة خلال فترة الاحتفال تصل لـ 8 أيام، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومنحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي نشطاء يهود متطرفين ترخيصًا لإقامة مسيرة في القدس، للمطالبة بطرد دائرة الأوقاف التابعة للأردن من المسجد الأقصى، واستئناف السيطرة اليهودية الكاملة على المسجد.

وتنطلق المسيرة من غرب القدس، مرورًا بباب العامود والحي الإسلامي، وانتهاءً بحائط البراق، وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

ويحتفل في مساء الخميس المقبل المستوطنون بعيد الأنوار أو الحانوكاة ولمدة 8 أيام حتى 15 ديسمبر الجاري، وفي كل عام ينصب المستوطنون شمعدانا كبيرًا في ساحة حائط البراق المحتل غربي المسجد الأقصى، ويقيمون حوله الاحتفالات صاخبة تستمر لمدة 8 أيام.

#Israel #Palestinians : President Herzog lights candle for first night of #Hannukah at Tomb of the Patriarchs - or Sanctuary of Abraham - in #Hebron - his visit stirred high tensions with security forces heavily mobilised #מערת_המכפלה #الحرم_الإبراهيمي #חֲנֻכָּה pic.twitter.com/HEgm8IWNFM