التنسيقية تعقد ندوة لتوعية طلاب جامعة بنها بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة، بالتعاون مع جامعة بنها، تحت عنوان «شارك بصوتك نكمل الطريق» لتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار حملة نعم للمشاركة.

توثيق المعلومات من جهات رسمية

وقال النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن الفترة الحالية هي العصر الذهبي للشباب، إذ جرى تمكينهم بجميع المجالات، لذا يجب عليهم توثيق المعلومات التي يحصلون عليها من جهات رسمية وليس من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية مشرف، كما استعرض الإنجازات والمشروعات القومية مثل 100 مليون صحة والصرف الصحي، ومشروع حياة كريمة الذي عمل على تحويل القرية الفقيرة إلى قرية غنية نموذجية، داعيًا الشباب إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية في إطار حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بقوله لازم نشارك بصوتنا لنكمل الطريق.

فيما قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشاركة السياسية لها مراحل ودرجات على رأسها الاهتمام بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والمعرفة بقضايا الوطن والشخصيات المؤثرة فيها، والمطالبة بحقوقك الدستورية فى اختيار من يمثلك.

وأكد أن الشباب هم عماد التنمية في مصر، لذلك يجب عليهم المشاركة، لكى يعلم العالم أننا على قلب رجل واحد للحفاظ على الدولة المصرية.

من جانبه، أكد النائب عمر درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن القوات المسلحة والشرطة قدموا أغلى ما يملكون وهي أرواحهم من أجل الحفاظ على بلادهم، مضيفا: «لازم نشارك في كل الاستحقاقات الانتخابية دعمًا لبلادنا».

وأشار إلى أن مصر تتحدى العالم بعدم السماح بتهجير الأشقاء في فلسطين، لذلك يجب أن يكون أبلغ رد على العالم كله هو النزول والمشاركة في الانتخابات دعمًا لبلادنا.

تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الندوة تستهدف تحفيز الشباب على المشاركة الإيجابية في التصويت خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطلاب وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي لخلق جيل أكثر وعيا وعلما بواجبه الوطني، ومشاركًا في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية أمر ضروري في ظل الظروف الراهنة، داعيًا الشباب وكل من له حق التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية للمشاركة الإيجابية.

ضم وفد التنسيقية كلا من النواب، عمرو درويش، محمد إسماعيل، أحمد رمزي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية.