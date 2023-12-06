عاجل.. صفقة عمر كمال مهددة بالفشل بسبب إمام عاشور.. صدمة في الأهلي

كشف مصدر مقرب من عمر كمال عبدالواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، عن مطالب اللاعب من أجل إنهاء الاتفاق على الانضمام للنادي الأهلي، والذي يقترب بقوة من وضع الرتوش الأخيرة مع مسؤولي فيوتشر لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للوطن سبورت: «عمر كمال عبدالواحد طلب أن يكون ضمن الفئة الأولى بالنادي الأهلي، ولن يكون أقل من ذلك مثل باقي اللاعبين الذين يتواجدون بالفئة الأولى أمثال محمد الشناوي وإمام عاشور».

وتابع: عمر كمال يرى بأن البنود التي وضعت في عقد إمام عاشور هي الأنسب بالنسبة له وبالتحديد في أمر الإعلانات والتي لا تتيح للنادي الأهلي أي نسبة، وتكون النسبة جميعها للاعب بجانب في حال لم يأتِ أي عقد إعلان للاعب سيتم منحه 5 ملايين جنيه.

الأهلي يحاول ترضية اللاعب لإنهاء الصفقةوأكد المصدر أن النادي الأهلي سيحاول ترضية اللاعب من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة وأنه مفيد للقلعة الحمراء حسب حديث كولر مع لجنة التخطيط بشأن مطالبه في يناير المقبل.