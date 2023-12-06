رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

الإعلام الفلسطيني: 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

كتب:

هانى حسن
09:08 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنّ وسائل الإعلام الفلسطيني، أعلنت عن 64 شهيدًا و106 جرحى بخان يونس خلال اليومين الماضيين.

كما أضافة القناة، أنَّ الاحتلال قام بقصف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال غزة.

وأضافة عن وجود إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة بالضفة الغربية.

وتجددت غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، تزامنًا مع انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.

وسقط نحو أكثر من 37 شهيدًا على الأقل في عموم قطاع غزة منذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي عملياته بعد انتهاء الهدنة.

وقالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن أسرى.

 

اقرأ المزيد:

عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف منازل بمخيم جباليا شمالي غزة

شهداء وإصابات إثر غارة جديدة استهدفت منزلًا بالمخيم الغربي في خان يونس

المدفعية الإسرائيلية تستهدف خزاعة وعبسان والفخاري شرق خان يونس

قائد عسكري إسرائيلي: قواتنا تتواجد في قلب خان يونس جنوب قطاع غزة

طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزاما ناريا ويشن غارات مكثفة غرب خان يونس
بقلم هانى حسن