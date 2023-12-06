«الصحة الفلسطينية»: مستشفى كمال عدوان به 100 شهيد.. وإسرائيل تمنعنا عن دفنهم

أعلن المدير العام لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، منير البرش، أنّ مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة، بها جثمان أكثر من 100 شهيد، ولا يسمح الاحتلال الإسرائيلي بدفنهم، متابعا أنّ شمال غزة بالكامل أصبح دون خدمات صحية، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضاف مدير الصحة الفلسطينية، أنّ مستشفى كمال عدوان أصبح دون وقود، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على كل من يتحرك داخله، كما أنّ جيش الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان وهو على بعد كيلومتر واحد من كل اتجاه.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أنّ أعداد القتلى والجرحى في غزة تتزايد كل لحظة، ونريد توفير خروج آمن لآلاف الجرحى من قطاع غزة.