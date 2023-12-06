«لم يعد قادرا على الحركة».. تفاصيل مروعة للحالة الصحية لسواريز

في أقل من 6 أشهر، تبدّل حال المهاجم الأكثر شراسة ورعبًا المدافعين الأوروجوياني لويس سواريز، بعدما أصبحت الحركة الطبيعية رفاهية بالنسبة له، أعقاب تدهور حالته الصحية، التي أجبرته على إعلان اعتزاله، في يونيو المنقضي.. ماذا حدث البيستوليرو؟

ماذا يحدث للويس سواريز؟

«لم يعد قادرًا على الحركة».. نهاية قد تكون الأسوأ بالنسبة للويس سواريز أسطورة برشلونة، الذي أعلن ابتعاده عن كرة القدم مجبرًا، بسبب تفاقم إصابته التي يعاني منها في ركبته اليمني منذ سنوات، لكنها زادت بسبب الإصابات المتكررة التي عانى منها في الفترة الماضية.

معاناة غير مسبوقة وتفاصيل مروعة سردها لويس سواريز، الذي قرر الخروج عن صمته بعد سنوات من المعاناة بسبب إصابات ركبته اليمنى، التي أجرى على إثرها جراحات في محاولة للبقاء داخل ملاعب كرة القدم، لكن دون جدوى، ليضطر لإنهاء مسيرته قبل نهاية عقده مع جريميو البرازيلي.

تدهور ملحوظ يعاني منه لويس سواريز في ركبته، بعدما أصبح غير قادر على تحريك قدمه بشكل طبيعي أو الوقوف عليها مثل الأول، إذ تتمثل إصابته في تآكل الغضاريف وتمزقها، ما يؤدي إلى إصابة العظام.

«كنت أتناول أقراصا وأحيانا أحقن نفسي بالفولتارين قبل المباريات، حتى أتمكن من اللعب».. تفاصيل صادمة كشفها لويس سواريز أثناء حديثه مع شبكة «فوكس سبورت» عن المعاناة التي أخفاها عن الجميع خلال المرحلة الماضية: «أجريت جراحة في الركبة في عام 2020، ولكن وباء كورونا أدى إلى تعطيل برنامجي التأهيلي، ما بدوره أدى إلى تفاقم إصابتي..من الصعب بالنسبة لي حاليا اللعب مع أبنائي، حيث أشعر بألم شديد في ركبتي».

البعض كان يعتقد أن لويس سواريز قرر إنهاء رحلته مبكرًا مع جريميو البرازيلي من أجل مزاملة صديقه ليونيل ميسي في إنتر ميامي الأمريكي، إذ كان يفكر ناديه في اتخاذ إجراءات قانونية ضده حال انتقاله إلى الدوري الأمريكي بالفعل.