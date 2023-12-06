الحكومة توافق على تشغيل أكاديمية تأهيل للتعليم الفني الدولي

ناقشت اللجنة العليا لشؤون المشاركة، خلال اجتماعها اليوم، عددا من مشروعات المدارس الفنية الدولية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص على أراضي ولاية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من بينها مشروع المبادرة المقدمة من شركة تأهيل الدولية التابعة لشركة نهضة مصر، لإنشاء وتشغيل أكاديمية تأهيل الدولية للتعليم الفني الدولي، حيث وافقت اللجنة على قبول المبادرة، والموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع الشركة لهذا الغرض.

يذكر أن اجتماع اللجنة، اليوم، جاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.