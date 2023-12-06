إسماعيل هنية: الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مرهون بوقف كامل للعدوان على غزة

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة أكدت أنها أنهت مرحلة تسليم الأطفال والنساء، وأن الدخول في مفاوضات جديدة لتبادل المحتجزين مرهون بوقف كامل للعدوان على قطاع غزة، ولن ندخل في أي مفاوضات في ظل إطلاق النار، وقتل الأطفال والنساء والشيوخ، «يتوقف العدوان وإطلاق النار نكون مستعدين لاستئناف المفاوضات لتبادل جميع الأسرى والوصول لصفقة شاملة».

التسوية الشاملة مرتبطة بالأسرى

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج «ملف اليوم» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التسوية الشاملة مرتبطة بموضوع الأسرى وإنهاء الحصار عن القطاع والمسار السياسي للشعب الفلسطيني، الذي يريد دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وفق حق تقرير المصير والقرارات الدولية ذات الصلة.

وقف إطلاق نار

وأكد أنه إذا أوقف الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق نار كامل وتام وانسحاب قوات الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، فيمكن ساعتها التفاوض، عبر أشقائنا في مصر وفي قطر، مؤكدا أنه لا يمكن التفاوض تحت النار.