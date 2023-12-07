باستخدام الذكاء الاصطناعي.. تقنية جديدة تمكنك من التحدث مع الموتى

يستمر التطور الهائل للتكنولوجيا في جميع المجالات، ومع مرور الوقت يزداد دور الذكاء الاصطناعي وتواجده في الحياة اليومية للبشر، آخرها كان تقنية «استحضار الأرواح الرقمية»، التي يمكن من خلالها عمل نسخة 3D من متوفى باستخدام الذكاء الاصطناعي، في تطور يبرز ما وصل إليه الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أكده رشاد محمد رشاد، الخبير التكنولوجي.

الخبير التكنولوجي، أكد لـ«الوطن»، أن التقنية الجديدة التي تعمل على استحضار الأرواح الرقمية عن طريق ملفات صوتية وفيديوهات، وملفات تتعلق باتصالات الشخص وملفات حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويمكن من خلالها تحويل شخص متوفى إلى نسخة 3D، ويتحدث الشخص اعتمادًا على الملفات الخاصة به.

نسخة 3D من متوفى بالذكاء الاصطناعي

يقول «رشاد»: «من خلال الخبرات والتعلم بيقدر الذكاء الاصطناعي بالاعتماد على الملفات دي، بيصنع نسخة تانية من الشخص بنفس شكله وخبراته وتفاعله مع الناس، ويقدر يتكلم ويتفاعل، وبتكون النسخة على الإنترنت، كأن الشخص عنده فيسبوك».

عودة «المتوفى» على شكل روبوت دردشة

يمكن لما يعرف بتكنولوجيا الحزن إعادة المتوفى إلى الحياة على شكل روبوتات الدردشة أو الصور الرمزية التي يمكن أن تتحدث وتتكلم مثل طريقة المتوفى، وهو ما يعد تطورا كبيرا في التكنولوجيا الحديثة، بحسب الخبير التكنولوجي، مضيفًا أن التكنولوجيا الجديدة ستكون متوفرة في دول معينة حتى تعميمها على مستوى العالم.

وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، نشرت تقريرًا، تناولت فيه تكنولوجيا الحزن الحديثة، حيث يمكن إنشاء نسخة ثلاثية الأبعاد من المتوفى، وأوضحت إحدى الشركات الكورية الجنوبية، أنه يمكن الحديث مع والدك المتوفى من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مع خلال تطبيق على الهاتف.