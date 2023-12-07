وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: واشنطن شريك أساسي في جرائم إسرائيل

أفاد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق لقناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أنّ الإدارة الأمريكية الحالية كاذبة وتخالف أقوالها أفعالها.

وأضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أنّ الولايات المتحدة تمثل غطاءً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى الرئيس الأمريكي بايدن، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته.

وتابع: «الولايات المتحدة شريك أساسي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة».