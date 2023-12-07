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وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق: واشنطن شريك أساسي في جرائم إسرائيل

كتب:

مريم جاد
11:23 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

 أفاد وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق لقناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، أنّ الإدارة الأمريكية الحالية كاذبة وتخالف أقوالها أفعالها.

وأضاف وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أنّ الولايات المتحدة تمثل غطاءً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وعلى الرئيس الأمريكي بايدن، الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف مخططاته.

وتابع: «الولايات المتحدة شريك أساسي في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة».

 

 

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بقلم مريم جاد