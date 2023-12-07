محافظ بورسعيد يتفقد جاهزية لجان الوافدين قبل انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جاهزية 5 مقار انتخابية للوافدين، استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024 وذلك خلال جولاته الميدانية لليوم الثالث على التوالي، تابع خلالها التجهيزات النهائية للمقار الانتخابية استعدادا للعرس الديمقراطي والذي من المقرر أن ينطلق في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، حيث تفقد محافظ بورسعيد، مقار اللجان الانتخابية للوافدين داخل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة لمنطقة الاستثمار ببورسعيد.

تركيب البانرات الموحد

وأوضح المحافظ، أن عدد لجان الوافدين داخل محافظة بورسعيد يبلغ 5 لجان انتخابية، واطمئن اللواء عادل الغضبان على تجهيز المقار الانتخابية على أعلى مستوى، مع تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية والتوعوية، أمام لجان الوافدين، فضلا عن تركيب المظلات لحماية الناخبين من الطقس غير المستقر، مشيرا أن ذلك يأتي للتيسير على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها داخل الجمهورية أيام 10و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الـتاسعة مساءً.

المشاركة في الانتخابات

وناشد محافظ بورسعيد، أبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، استكمالاً لما أثبتوه من وطنية ووفاء ورداً للجميل، مؤكدا على تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج ذلك العرس الوطني فى أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التى ننشدها.