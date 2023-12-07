المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة: افتتاح أول مركز تأهيل لذوي الإعاقة البصرية بالإسكندرية

أكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لمؤسسة بصيرة، أن احتفال مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الإعاقات البصرية باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإطلاق مبادرة «بيقولوا منقدرش»، تضمنت استعراض منجزات مؤسسة بصيرة دعمًا لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، منها إطلاق أول دبلومة مصرية لتخريج إخصائي ذوي إعاقة بصرية بمعايير دولية وتخريج 15 من الدارسين في دبلومة الإعاقة البصرية، فضلًا عن ترجمة 26 كتابًا عالميًا حديثًا في مجال الإعاقة البصرية.

افتتاح أول مركز تأهيل متكامل لذوي الإعاقة البصرية

وأوضحت «مبروك»، أنه جرى افتتاح أول مركز تأهيل متكامل لذوي الإعاقة البصرية في محافظة الإسكندرية فضلًا عن افتتاح عيادتين لضعاف البصر داخل اثنين من المستشفيات المتخصصة بالعيون وتنظيم أول معسكر تأهيل لذوي الإعاقة البصرية وإنتاج 47 من المواد الفيلمية التوعوية حول الإعاقة البصرية وتقديم برامج تدريبية وتوعوية.

وأشارت مبروك إلى أنه وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي أيضا والبنك الأهلي المصري نجحت بصيرة في المجال الطبي بتوقيع الكشف على 58 ألف و171 مواطنا وتقديم العلاج إلى 3034 منهم، وعمل نظارات طبية إلى 10509 وعمل عمليات جراحات عيون لـ4 آلاف شخص.

وأضافت، أن الاحتفالية شهدت استعراض الخدمات الطبية التي قدمتها بصيرة على مدار عام داخل محافظة الوادي الجديد من توقيع الكشف على 22465 من طلاب مدارس التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وحضانات التضامن الاجتماعي وما جرى تقديمه من نظارات طبية وصل عددها إلى 4469 نظارة، وإجراء 16 عملية جراحة عيون بالمستشفى العام بالخارجة والتعاون مع مركز حسن حلمي لتدريب إخصائي المركز على كيفية التعامل مع الإعاقة البصرية.

وحول مبادرة «بيقولوا منقدرش»، أكدت «مبروك»، أن إطلاق المبادرة يأتي كأحد ثمار تعاون بين المؤسسة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف لتدريب وتأهيل طلاب وخريجي الجامعات من ذوي الإعاقة البصرية لسوق العمل ودمج هذه الشريحة بأقرانهم المبصرين في بيئات العمل المختلفة والتأكيد أن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على أداء كل الوظائف المتاحة وبكفاءة كبيرة في حال جرى تدريبهم بشكل جيد على ذلك بالتزامن مع توعية المجتمع حول أهمية دمجهم في سوق العمل.