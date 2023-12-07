مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: ممتنون لمنظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية لدعمهم شعبنا

قال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إنَّنا ممتنون لأخواننا من منظمة التعاون الإسلامي والمجموعة العربية، لجهودهم في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنَّ الجمعية العامة للأمم المتحدة أكملت التصويت على 5 قرارات مرتبطة بالشأن الفلسطيني، تحت مادة «الأونروا» والممارسات الإسرائيلية.

وأضاف «منصور»، مؤتمر صحفي للمجموعة الوزارية العربية بالأمم المتحدة، أنَّ معدل الأصوات زاد على كل قرار، مقارنةً بالعام الماضي بحوالي 10 أصوات، قائلاً: «ممتنون لأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الذين أعربوا عن دعمهم وتعاطفهم مع الشعب الفلسطيني خلال الأوقات الصعبة على قطاع غزة، وبشكل خاص مسألة اللاجئين».

وتابع المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أنَّ القرارات الثلاثة المرتبطة باللاجئين، تلقت أعداداً كبيرة من الأصوات الـ160، وأنَّه بدءا من الغد، سيتبني مجلس الأمن هذا القرار والبدء في عملية تطبيقه لمتابعة الحاجة إلى تطبيق القرار 2712.

واستطرد «منصور»: «متأكد أنني سأحدثكم مرة أخرى غدا، حول نتيجة العمل، ونعمل أن يكون ناجحا من قبل مجلس الأمن».