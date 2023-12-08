كاتب صحفي: أمريكا تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي دون أي اعتبار للإنسانية

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن انكسار الهدنة الإنسانية في غزة يعتبر نوعًا من التعقيد، خاصة مع عودة العمليات العسكرية على القطاع، والاستهداف الوحشي للفلسطينيين، خاصة في مناطق الوسط والجنوب، مما يشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تريد أن تجنح إلى السلام.

«السعيد»: هناك انتكاسة واضحة لبعض التصريحات التي خرجت من مسؤولين في الإدارة الأمريكية

وأضاف خلال مداخلته على قناة «القاهرة الإخبارية»، هناك انتكاسة واضحة لبعض التصريحات، التي خرجت من مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما تحدث أن الولايات المتحدة تضغط من أجل الهدنة وتهدئة الأجواء، من أجل احترام الاعتبارات الإنسانية.

«السعيد»: أمريكا تدافع عن دولة الاحتلال الإسرائيلي ولا يوجد أي اعتبار للإنسانية

وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي ولا يوجد أي اعتبار للإنسانية كما تدعي، فهي القوة الحامية لها، وهي التي أعطتها الضوء الأخضر لتنفيذ ما تريد، والقيام بالعمليات العسكرية والعدوانية، في حق سكان قطاع غزة.