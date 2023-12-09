هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟.. 6 حالات يحددها القانون

أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن عدد من الأسئلة التي تشغل بال كثير من المواطنين حال وصولهم سن المعاش، ومن الأسئلة التي وضع القانون لها إجابات محددة، هو هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟، وترصد الوطن في السطور التالية إجابة هذا السؤال.

هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش؟

أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في إجابته حول سؤال هل يجوز الجمع بين الدخل من المهنة والمعاش، أن هناك عدد من الحالات يجوز فيها للمؤمن عليه أن يجمع بين معاشين وهذه الحالات هي:

1- للأرملة الحق في الجمع بين معاشها ومعاش زوجها المتوفى، وذلك بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون.

2- تجمع الأرملة بين الدخل من المهنة ومعاش زوجها، ويكون ذلك دون حدود.

3- يجمع المستحق بين المعاشات في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش، ويكمل المعاش إلى هذا القدر.

4- ـ يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش.

5 ـ للأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعًا بأحكام هذا القانون.

6- للأرمل أن يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة، وذلك دون حدود.