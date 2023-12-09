«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف لشمال قطاع غزة كتب: منتصر سليمان 11:29 ص | السبت 09 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، يفيد قصف إسرائيلي مكثف لشمال قطاع غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: عمره 1400 سنة.. معلومات عن المسجد العمري الكبير في قطاع غزة بعد قصفه اشتباكات بين الفصائل وقوات الاحتلال بمخيم جباليا شمال قطاع غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ غارات مكثفة على دير البلح وسط قطاع غزة القاهرة الإخبارية: استشهاد 4 فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: يجب تطبيق وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة قطاع غزة فلسطين القضية الفلسطينية حصار غزة بقلم منتصر سليمان