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«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي مكثف لشمال قطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
11:29 ص | السبت 09 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، يفيد قصف إسرائيلي مكثف لشمال قطاع غزة.

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بقلم منتصر سليمان