الرئيس السيسي للملتحقين بكلية الشرطة: حماية الوطن شرف لا يضاهى

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مقر أكاديمية الشرطة، إذ شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة.

وكان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق في استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر أكاديمية الشرطة.

وتابع الرئيس، اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطي وإعداد جيل جديد من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في البلاد.

وحرص على مناقشة أبناه الطلاب حول مختلف القضايا الداخلية والدولية والإقليمية، للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي والتعرف على رؤياهم بشأنهم، مشددا على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية بالشكل الأمثل وحماية الجهود التنموية الوطنية وجني ثمارها من خلال توفير الأمن والاستقرار للبلاد وسط التحديات الإقليمية والدولية الجارية.

وأكد أهمية الدور الأساسي لجهاز الشرطة في حماية الوطن من الأخطار الداخلية، مثمنا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة على مدار الأعوام الأخيرة في مواجهة الإرهاب والتي تنبع من إدراكهم بأن حماية الوطن شرف لا يضاهى.