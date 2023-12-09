«حكماء المسلمين» يرحب بقرار البرلمان الدنماركي تجريم حرق المصحف الشريف

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقرار البرلمان الدنماركي الذي نصَّ على حظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينيَّة، ذات الأهمية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًّا حرق المصحف الشريف.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، أن إقرار هذا القانون، يُعدُّ خطوةً مهمةً، من شأنها أن تسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المشترك والاحترام المتبادل للمقدسات والرموز الدينية، داعيًا البلدان التي تشهد اعتداءاتٍ مماثلةً على الحريات والمقدسات الدينية، إلى سنِّ تشريعات مماثلة، للتصدي لخطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا.