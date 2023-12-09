رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«حكماء المسلمين» يرحب بقرار البرلمان الدنماركي تجريم حرق المصحف الشريف

كتب:

أحمد الشرقاوي
09:04 م | السبت 09 ديسمبر 2023
مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين

رحب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقرار البرلمان الدنماركي الذي نصَّ على حظر «المعاملة غير اللائقة» للنصوص الدينيَّة، ذات الأهمية الكبيرة لمجتمعات دينية معترف بها، الذي يحظر عمليًّا حرق المصحف الشريف.

وأكد مجلس حكماء المسلمين، أن إقرار هذا القانون، يُعدُّ خطوةً مهمةً، من شأنها أن تسهم في تعزيز روح التسامح والتعايش المشترك والاحترام المتبادل للمقدسات والرموز الدينية، داعيًا البلدان التي تشهد اعتداءاتٍ مماثلةً على الحريات والمقدسات الدينية، إلى سنِّ تشريعات مماثلة، للتصدي لخطابات التعصب والكراهية والإسلاموفوبيا.

اقرأ المزيد:

مجلس حكماء المسلمين ودائرة الشؤون الإسلامية بدبي يتعاونان في مواجهة أزمة المناخ

رئيس جامعة الأزهر يزور جناح الأديان في COP28 ويشيد بجهود مجلس حكماء المسلمين

مجلس حكماء المسلمين يدين حرق نسخة من المصحف في الدنمارك: تطرف مشين

مجلس حكماء المسلمين يدين إحراق نسخة من المصحف على يد متطرفين في السويد
بقلم أحمد الشرقاوي