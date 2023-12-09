«المجتمع المدني» يبدأ أعمال رصد ومتابعة الاقتراع

بدأت منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، من خلال تشكيل الغرف المركزية والفرعية لكل مؤسسة، فضلاً عن التوزيع الجغرافى للمندوبين، وذلك بعد انتهائها من الدورات التدريبية والاجتماعات التحضيرية التى تمّت خلال الفترة الماضية، من أجل مناقشة خطة العمل وآليات الرّصد والمتابعة، وتعريف أعضاء كل مؤسسة بالقواعد والضوابط التى حدّدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يُسهم فى خروج الانتخابات الرئاسية فى صورة تليق بمصر.

«العربية لحقوق الإنسان»: نتابع عملية التصويت داخل 135 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية

وعقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدولية مؤتمراً صحفياً، أمس، لمتابعة ورصد الانتخابات الرئاسية، التى تنطلق اليوم، على مدار ثلاثة أيام، بحضور المتابعين الدوليين، وأعضاء المنظمة، كما عقدت المنظمة الاجتماع التحضيرى الأخير، فى التاسعة من صباح أمس، تم خلاله التأكد من جاهزية المؤسسة لأعمال الرصد والمتابعة، إلى جانب اكتمال وصول أعضاء الفريق الدولى إلى القاهرة، وفقاً لتصريحات علاء شلبى، رئيس «العربية لحقوق الإنسان»، لـ«الوطن»، التى أكد خلالها أنّ المؤتمر الصحفى جاء بهدف نقل الصورة إلى الرأى العام.

وخلال المؤتمر أكد «رئيس العربية لحقوق الإنسان» أهمية دور المتابعة والرّصد فى العملية الانتخابية، مؤكداً أنّ عمليات الرصد ليس الهدف منها التركيز على السلبيات خلال أيام الانتخابات، ولكن الهدف الأساسى من الرصد والمتابعة هو تيسير العملية الانتخابية وسيرها، والخروج بملاحظات من شأنها المساهمة فى تطوير شكل الاقتراع والتصويت بهدف تسهيل العملية على المواطن، وإيجاد حلول لأى عقبات أو غيره قد تقع خلال الأيام الثلاثة.

وأوضح «شلبى» خلال المؤتمر، أنّ العربية لحقوق الإنسان هى أولى المنظمات الحقوقية الدولية التى حصلت على تصريح متابعة للانتخابات الرئاسية، نظراً لما لها من تاريخ طويل فى متابعة ورصد العمليات الانتخابية فى الكثير من الدول العربية، وعلى رأسها مصر، كما أنّ المنظمة تضم متابعين ميدانيين من 18 دولة وجنسية عربية مختلفة.

أما عن الخريطة الجغرافية للرصد الميدانى، فتتابع «العربية لحقوق الإنسان» سير العملية الانتخابية من خلال 40 متابعاً ميدانياً من 18 جنسية مختلفة، مقسّمين على 15 محافظة فى 135 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، وتمّت مراعاة البُعد الجغرافى، بتشكيل لجان فرعية للمنظمة فى «إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم قناة السويس، وإقليم غرب الدلتا، وإقليم شرق الدلتا، وإقليم الصعيد، فضلاً عن الغرفة المركزية بالقاهرة».

«ائتلاف نزاهة»: توزيع المندوبين على 2400 مقر انتخابى.. ونصدر تقارير يومية حول سير الاقتراع

كما يستعد «ائتلاف نزاهة» للمتابعة والرصد من مندوبين من جنسيات مختلفة فى 10 محافظات على مستوى الجمهورية داخل 2400 لجنة فرعية، بما يعادل 24% من اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك وفقاً لتصريحات مارينا سامى، منسق ائتلاف نزاهة لـ«الوطن»، التى أكدت أن الائتلاف سيصدر تقريراً أو تقريرين يومياً، يستعرض خلالهما أبرز ما تم على مدار كل يوم من أيام الانتخابات الثلاثة.

وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، عضو الائتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية فى تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الملتقى جاهز بغرفة عمليات مركزية فى مقره بمنطقة المعادى من أجل متابعة ورصد العملية الانتخابية، بالإضافة إلى جهود الرصد الميدانى التى تنتشر فى 11 محافظة «القاهرة، الجيزة، القليوبية، بنى سويف، المنيا، سوهاج، الأقصر، قنا، أسوان، الإسكندرية، والبحيرة».

وأوضح أن الرصد الميدانى للملتقى يتم من خلال 1500 مندوب، وسيتم إصدار 5 تقارير يومية خلال أوقات متفرّقة تتضمّن أبرز ما تم رصده بشكل يومى. وأشار إلى أن الغرفة المركزية تتلقى بلاغات من متابعيها على مدار الساعة، ويبدأ فريق العمل التحقّق من دقتها حتى يتسنى لهم الخروج ببيانات وتقارير دقيقة حول العملية الانتخابية.