«الحوار الوطني وحياة كريمة» يحثان على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حرصت كل من مؤسسة «حياة كريمة»، وأعضاء «الحوار الوطني»، على حث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الأهم، واختيار رئيس الجمهورية، مؤكدين أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، لكل مواطنة ومواطن.

«سلماوي»: أدلِ بصوتك دفاعاً عن الوطن

وقال الدكتور محمد سلماوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: «عزيزى المواطن انزل وادلى بصوتك دفاعاً عن الوطن وعن الموقف الوطنى الذى تواجهه مصر الآن، والتحدى الذى يستهدفها بالحرب التى تجرى على حدودنا، وموقفنا جميعاً هو الذى سيؤكد هذا الموقف الشجاع الذى تمثله».

وأضاف الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادى: «الشعوب لديها طريقتان للتغيير، الأولى: الثورات، والثانية: التصويت والتحول السلمى بالانتخابات، ونحن لا نريد أى هدم، نريد بناء، وبالتالى أدعوكم للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات المقبلة، ومصر تستحق أن تكون فى منطقة مختلفة عما هى عليه، ونتمنى المزيد من الإنجازات، وهذا البلد يستحق أن يكون فى مصاف الدول المتقدمة فى العالم».

«عبدالعزيز»: أولى خطوات الإصلاح

ومن جهته، قال المهندس خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعى: «أولى خطوات الإصلاح على جميع المستويات هى مشاركة أفراد الشعب فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة لاختيار المرشح الذى يرونه الأفضل لأداء هذا الإصلاح خلال 6 سنوات قادمة».

وقال النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية، عن المشاركة فى الانتخابات: «مارس حقك الدستورى وانزل شارك واختار بكل حرية». بينما قال النائب سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار: «متأكد إن كل مصرى عارف إن صوته واجب وأمانة، ومصر أم بتنادى ولادها وولادها بيلبوا النداء، هننزل نشارك ونختار رئيس بلدنا ومستقبل أولادنا.. وكل الخير لمصر».

وفى السياق ذاته، حثّت «حياة كريمة» المواطنين على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الأهم، مؤكدة أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحدد مستقبل البلد، داعية عبر صفحتها بـ«فيس بوك» للمشاركة الإيجابية، واختيار ما يرونه حسب اختيارهم الحر: «صوتك يحمل قوة التغيير، من خلال دور (حياة كريمة)، نسعى لتوعيتك بأهمية الإدلاء بصوتك فى الانتخابات، كن جزءاً من القرار وشارك فى تحديد مستقبلك ومستقبل مجتمعك»، وتابعت: «شارك بصوتك.. صوتك هيحدد مستقبلك ومستقبل بلدك، كن إيجابياً».