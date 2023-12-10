منحتها واشنطن لدولة الاحتلال الإسرائيلي.. ما هي قدرات قذائف «ميركافا»؟

في الوقت الذي تخرج فيه تقارير استخباراتية تفيد بأن الأسلحة الأمريكية الصنع الواصل عددها نحو 22 ألف قنبلة، استخدمها الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة ضد المدنيين، بحسب ما ذكرته صحيفة «واشنطن بوست»، قد وافقت الخارجية الأمريكية، أمس السبت، على بيع قذائف دبابات جديدة لإسرائيل، على هامش الحرب التي بدأت منذ أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى».

ما هي قذائف «إم 830 إيه 1»؟

وقدرت الصفقة الجديدة التي تأتي وسط انقسامات عديدة في واشنطن، بمبلغ 106.5 مليون دولارـ وهي متعلّقة بقذائف «إم 830 إيه 1» ذات طراز 120 مليمترا، والتي تعد مُخصّصة لدبابات «ميركافا» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي يستخدمها في شن مجازر وهجمات بحق المدنيين في قطاع غزة، بحسب ما جاء في «سكاي نيوز».

وبحسب تقارير أجنبية، إن القذائف محل الصفقة الجديدة ستكون مصحوبة مع جهاز تتبّع «إم.بي.إيه.تي»، ويعرف أنها مضادة للدبابات ومتعددة الأغراض فضلا عن كونها شديدة الانفجار وخارقة للدروع.

وطُوِّرت تلك القذائف من قِبل شركة «ريثيون» الأمريكية، وتستخدم ضد أهداف مثل المباني والحصون والمركبات المدرعة، فضلا عن تميزها بقدرتها الفائقة على اختراق الدروع، كما أنها تعدّ مِن أكثر قذائف الدبابات تطوّرا في العالم.

قدرات قذائف «ميركافا»

وتبلغ سرعة القذائف المُخصّصة لدبابات «ميركافا» عند إطلاقها نحو 1600 مترٍ في الثانية، كما يُمكنها إصابة الأهداف على مسافاتٍ تصل إلى 5 كيلومترات، كما أنها تخترق أكثر من 1200 مليمتر من الدروع الفولاذية المدرعة للدبابات والمركبات المُعادية.

كما يُمكن لتلك القذائف اختراق الدروع الفولاذية المدرّعة التي تزيد سماكتها على ضِعف سُمك الدروع الموجودة في مُعظم الدبابات الحديثة، بجانب تمتعها بدقة عالية عند إطلاقها، وإصابة هدفها المطلوب.

وتعتمد تلك القذائف على تقنية التفتيت المتفجر، حيث يتم إطلاق شعاع من الطاقة الحرارية عند عمل هذا السلاح، ما يؤدي إلى تفتيت الدروع بعد ذوبانها، كما أنها تنقسم تلك القذيفة إلى نحو 3 أجزاء، وهي «غلاف خارجي مصنوع من سبائك الألومنيوم ويحمي القذيفة من العوامل الخارجية، رأس حربي مصنوع من مادة البيروكلوريد، أما بالجزء الأمامي من الغلاف الخارجي ثقب صغير، يمرّ من خلاله شعاع الطاقة الحرارية الناتج عن انفجار الرأس الحربي، ويتسبّب هذا الشّعاع في ذوبان الدروع وتفتيتها، مما يؤدّي إلى إصابة الهدف».