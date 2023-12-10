رجال الكنيسة بضواحي بورسعيد يدلون بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

حرص رجال الكنيسة ببورسعيد على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت اليوم في مصر، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث توافد عدد كبير من كنيسة الشهيد مارمينا العجائبي التابعة لمطرانية الأقباط الأرثوذكس ببورسعيد، بحضور رهبان ومسؤولي الكنيسة وبعض الأقباط للمشاركة في الانتخابات، حيث أدلوا بأصواتهم أمام لجنة مدرسة أحد الابتدائية بمنطقة السيد متولي بالضواحي.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

وأكد المشاركون أن النزول اليوم هو واجب وطني على كل مواطن ينعم بالأمن والأمان، فقد جاء دورنا في الإدلاء بأصواتنا في الانتخابات الرئاسية لنرد حق مصر والوطن علينا من إنجازات قد لمسناها في وطننا العزيز، وخاصة في محافظة بورسعيد التي أصبحت الأولى في كافة المشروعات التنموية.

وأشادت سمر الموافي، رئيس حي الضواحي، بالإقبال الكبير للمواطنين من كافة طوائف الشعب على المشاركة الإيجابية والفعالة في التصويت للانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن هذا الإقبال يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في التنمية ورسم مستقبل وطنه وممارسة حقه الدستوري.