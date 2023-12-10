لجان القاهرة الجديدة تشهد كثافة انتخابية بعد استئناف عمليات التصويت

شهدت لجنة صلاح الدين الرسمية لغات بالتجمع الخامس الحي الثالث، كثافة من الناخبين بعد عودة لجان الاقتراع لعملها عقب فترة الاستراحة، التي كانت من الساعة 3 حتى 4 مساء.

فتح المدارس أبوابها أمام الناخبين

وشهدت كل لجان القاهرة الجديدة، انتظاما من الناخبين الذين حرصوا على التواجد أمام اللجان، من أجل الإدلاء بأصواتهم، بعد عودة العمل وفتح المدارس أبوابها، حيث توافد العشرات من المواطنين أمام اللجان الانتخابية، قبيل الافتتاح، منتظرين الإدلاء بأصواتهم، لاختيار مرشحهم ضمن سباق الانتخابات الرئاسية الحالية.

الرموز الخاصة بمرشحي الرئاسة

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات والمشرفة على انتخابات الرئاسة، قائمة نهائية بالمرشحين بسباق انتخابات الرئاسة وبرموزهم الانتخابية، حيث اختار المرشح الرئاسي عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي رمز «النجمة»، فيما اختيار المرشح محمد فريد سعد زهران رمز «الشمس»، بينما خصُص رمز «النخلة» للمرشح عبدالسند حسن محمد يمامة، واختار المرشح حازم محمد سليمان محمد عمر رمز «السلم»، وفقا البيان الرسمي الصادر عن الهيئة.