«الوطنية للانتخابات»: الناخب من حقه الإدلاء بصوته طالما كان موجودا في جمعية الانتخاب

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ان هناك استمرارا لتوافد لبعض الناخبين في جنوب سيناء والقاهرة وبعض المحافظات، مشيرا إلى أحقية كل ناخب في جمعية الانتخاب من الإدلاء بصوته في اللجنة.

جاء ذلك في المؤتمر المنعقد حاليًا على الهواء مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان تفاصيل اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية.

ويجري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات لقاءات عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء اللجان في المحافظات المختلفة.

وقال المستشار خالد فتح الباب رئيس لجنة حلايب البحر الأحمر، ان هناك لجنتين فرعيتين مقيد 4774 ناخب مشيرا إلى وجود توافد غير مسبوق مؤكدا أنه لا توجد أي مشكلات في التصويت.