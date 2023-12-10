في اللحظات الأخيرة.. عروسان يصوتان في الانتخابات الرئاسية بقنا

«الفرحة فرحتين»، هذا ما عبر عنه شاب وفتاة في ليلة زفافهما الذي تزامن مع أول أيام عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 في محافظة قنا، حيث انتهزا الفرصة للإدلاء بصوتيهما داخل إحدى اللجان في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا.

وحرص العروسان على أن تكون فرحتهما فرحتين، الأولى بليلة زفافهما والثانية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بالإدلاء بصوتيهما في اللحظات الأخيرة قبل غلق لجنة عزبة البوصة في مركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

وحضر العروسان بسيارة زفافهما واستقرا أمام اللجنة ومعهما الأهل وحاضري الزفة، وتمكنا من الإدلاء بصوتيهما وسط زغاريد السيدات التي حضرت مع العروسان.

اقبال كبير على لجان الانتخابات الرئاسية بقنا

وشهدت لجان قنا الفرعية في محافظة قنا، البالغ عددها 341 لجنة على مستوى المحافظة، إقبالا كبيرا في موعدها الساعة التاسعة صباحا البوم الأول من الانتخابات الرئاسية والتي تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وشارك في المشهد الانتخابي الرجال والشباب والسيدات، الذين انتظموا في طوابير طويلة أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم في اانتخابات الرئاسية لاختيار رئيسا للجمهورية مصر العربية، من بين 4 مرشحين.

كما عبّر الناخبون عن ارتياحهم على سير عمليات التصويت التي تتم بشكل حضاري منتظم.

يذكر أن محافظة قنا بها نحو 2 مليون و146 الف ناخب وناخبة لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، موزعين على 341 لجنة فرعية.

وأكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا الذي تفقد غرفة عمليات المحافظة انتظام سير العملية الانتخابية في جميع اللجان في المحافظة.

وأكد أنه تم رفع حالة الطوارئ في كافة المديريات وفي المحافظة لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024.